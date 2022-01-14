Афины , 14 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жители Греции, у которых был положительный результат теста на коронавирус, могут вернуться к своей повседневной деятельности после пяти дней самоизоляции, при условии, что у них нет симптомов и они носят маски с высокой степенью защиты во время всех своих контактов. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны 13 января со ссылкой на протоколы Национальной организации общественного здравоохранения (EODY) в ответ на заявления лидера оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Лидер СИРИЗА Алексис Ципрас, который полностью вакцинирован, сказал, что пробыв пять дней в изоляции, по логике EODY, он мог бы уже сейчас вернуться в парламент ‑ и заразить коллег, ведь его анализы все еще дают положительный результат.

«Я не буду этого делать, но многие другие обязаны вернуться к работе, каковы бы ни были последствия», — написал Ципрас в Instagram.

«Протоколы EODY основаны на научных директивах CDC (американского Центра по контролю и профилактике заболеваний), которым оно неукоснительно следует. Что касается указаний по окончанию карантина, абсолютно ясно, что после пяти дней легкой формы заболевания и до тех пор, пока нет симптомов, граждане могут вернуться к своей повседневной деятельности при условии, что они всегда носят маску с высокой степенью защиты и строго соблюдают основные правила гигиены», — сообщили в министерстве в своем ответе.

В минздраве также добавили, что эпидемиологические данные показывают: после пятого дня изоляции человеку без симптомов, который носит маски, не угрожает опасность заразить другого человека. Но это явно не относится к тем, у кого все еще есть симптомы.