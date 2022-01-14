Таллин, 14 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Нынешний политический кризис в Эстонии, вызванный рекордным взлетом цен на энергоносители, зародился не сразу. Об этом эстонский политолог Евгений Голиков сообщил местному порталу sputnik-meedia.ee.

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Голиков отметил, что острые проблемы с энергоносителями и причины их появления надо рассматривать в более широком контексте: «Ошибки допущены не столько властями Эстонии, сколько руководством Евросоюза. Я имею в виду проблемы, возникшие с так называемым «зеленым переходом», в основу которого заложили источники возобновляемой энергии».

По его словам, ЕС и Эстония, создав мощный задел для новой энергетики, начали быстро разрушать старую. «Мне представляется, что мы оказались жертвами этой политики. Тем более, что у нас до сих пор была своя очень приличная энергетическая база в виде двух Нарвских электростанций», — напомнил он.

Долгие десятилетия Эстония поставляла электроэнергию за пределы республики, заметил Голиков: «Мы производили больше, чем потребляли сами. А в этом году случилась полная бесхозяйственность, когда одна рука не знает, что творит другая. То перестал дуть ветер, то было меньше солнца, то меньше воды на норвежских гидроэлектростанциях».

Такая несогласованность разных секторов энергорынка плюс возникающая в таких случаях спекуляция на энергорынке, а также полное неумение нынешних властей Эстонии эти спекуляции пресекать или регулировать, и привели к кризису, заявил экономист Евгений Голиков порталу sputnik-meedia.ee.