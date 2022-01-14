Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Ленинградской области от коронавирусной инфекции полностью привились более 73% от числа взрослых жителей, подлежащих вакцинации, из расчета плановой иммунизации 80% взрослого населения. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Вакцинация против коронавируса Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Ленобласть было поставлено 1 367 916 комплектов вакцин от коронавируса. На данный момент в регионе первым компонентом привито 967 632 человека (77,38%). Из них полностью завершили вакцинацию 922 248 человек (73,75%)

«В предыдущие сутки привито 7 246 человек, в том числе 3366 человек закончили вакцинацию», — уточнили в комздраве.

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