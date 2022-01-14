Лима, , 12:21 — REGNUM В 2021 году объем импорта Перу достиг двадцатилетнего максимума и составил 50,843 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Ассоциацию экспортеров (ADEX).

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Основными поставщиками в Перу стали Китай, США, Бразилия, Аргентина и Мексика.

Согласно отчету, подготовленному Центром исследований мировой экономики и бизнеса, прошлогодний показатель импорта Перу вырос на 40,7% по сравнению с 2020 годом (36,1 млрд долларов) и на 19,9% по сравнению с 2019 годом (42,4 млрд долларов).