Загреб, 14 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Через год, с первого дня 2023 года, Хорватия обменяет национальную валюту куну на евро, и подготовка к этому идет полным ходом.

Евро

Уже летом 2022 года, в преддверии туристического сезона, все цены будут выражаться в кунах и евро, но до конца года платить можно будет только кунами, сообщают хорватские СМИ.

Кредиты в кунах также будут конвертированы в евро, но граждане не должны нести никаких расходов. Конвертация будет осуществляться по курсу 7,53 куны за евро, как это было определено в самом начале процесса, длящегося годами.

Власти объявили штрафы для торговцев, которые попытаются использовать введение евро для повышения цен и «округления» суммы.

Монеты будут обмениваться в течение полных трех лет, и государство ожидает, что будет возвращено более миллиарда металлических кун, которые сейчас находятся в обращении. Граждане также успеют обменять имеющиеся у них в доме куны на европейские деньги, и самые большие проблемы будут у компаний, которым предстоит сменить программное обеспечение в бизнесе.

В новостях сообщается, что среди граждан есть опасения из-за возможного повышения цен, как это было в большинстве стран. Управляющий Хорватским национальным банком Борис Вуйчич утверждает, что этого не произойдет и что преимущества намного превышают возможную цену, которую Хорватия заплатит за переход на евро.