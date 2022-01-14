Салехард, , 12:19 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом, четыре из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 14 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 64 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 177 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 14 января подтвердили 62 644 случаев заражения коронавирусом, вылечился 58 605 человек, скончались 969 ямальцев (один за сутки).

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