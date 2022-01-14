Эр-Рияд, 14 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Контингенты сил безопасности государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива прибыли в Саудовскую Аравию для участия в международных учениях. Об этом сообщает газета Sahifa-al-Ittihad со ссылкой на источники в службах безопасности ОАЭ.

Армия Саудовской Аравии

В рамках учений «Безопасность Персидского залива-3» подразделения из Кувейта, Бахрейна, Омана, Катара и ОАЭ, совместно с представителями спецслужб Саудовской Аравии, отработают совместные действия в сфере антитеррора и подавления массовых беспорядков.

Согласно официальному заявлению властей Саудовской Аравии, учения направлены на «укрепление сотрудничества сфере безопасности, повышение уровня координации и степени готовности служб безопасности, в сфере противостояния кризисам и чрезвычайным ситуациям, угрозам и рискам, которые стоят перед регионом».