Москва, 14 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Объем частных инвестиций в России не следует списывать на высокие ставки по кредитам. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

По словам главы ЦБ, кредит является лишь инструментом для реализации задуманных инвестором планов. Основа же инвестиционной активности заключается в готовности компаний идти на риски.

«У нас часто говорят, что частных инвестиций нет, потому что высокие ставки по кредитам. Но я бы отметила, что не доступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск — это то, что делает инвестиции. Кредит — это всегда рычаг, который позволяет масштабировать успешные проекты. И доступность кредита она не будет решающим источником расширения производства, если нет готовности брать на себя акционерный риск», — сказала Набиуллина.