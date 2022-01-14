Тверь, 14 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Развитие электросетевого комплекса и газификацию Тверской области обсудили заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Игорь Руденя в ходе встречи 13 января в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Александр Новак, в частности, отметил, что сегодня Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации. Губернатор отметил, что в регионе ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатор Игоря Рудени и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака

«Ключевым объектом является газопровод Ржев — Нелидово — Западная Двина — Торопец. Это большой объект и работа проходит на высоком организационном уровне. В целом программа реализуется в очень больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений — это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению», — сказал Игорь Руденя.

Также в ходе встречи обсуждалась работа и развитие электросетевого комплекса региона. Поднимались вопросы о мерах по повышению энергетической и топливной безопасности Тверской области.

«Достигнуты договорённости о старте модернизации «Тверьэнерго». Это важно, поскольку от успешности работы компании зависит и инвестиционный потенциал нашего региона, и устойчивое энергоснабжение населения Тверской области. Дальше будем конструктивно работать с министерством энергетики, компанией «Россети», — сообщил по итогам встречи Игорь Руденя.