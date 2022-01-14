Любляна, , 12:16 — REGNUM Словения приостановит производство электроэнергии из угля не позднее 2033 года, заявило правительство Словении.

Угольная электростанция

Такое решение предусмотрено принятой Национальной стратегией по добыче угля и реструктуризации двух провинций, в которых действующие угольные шахты все еще работают как важная экономическая деятельность, сообщает агентство Hina.

Принятие стратегии означает, что упомянутые регионы могут и начнут использовать средства фонда справедливой трансформации энергетики, в рамках которого Словения, по данным правительства, получит почти 250 млн евро.

От Шоштанской теплоэлектростанции, которая использует уголь для производства электроэнергии, Словения обеспечивает треть своего производства электроэнергии, а остальные две трети в основном обеспечиваются гидроэлектростанциями и атомной электростанцией Кршко.