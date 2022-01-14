Владикавказ, 14 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии нет школ, полностью закрытых на карантин из-за большого числа детей, заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за высокого уровня заболеваемости в регионе закрыты всего четыре класса: один в школе №15 Владикавказа и три — в школе №27 республиканской столицы, сообщили 13 января в министерстве образования и науки региона.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Однако, по данным ведомства, в Северной Осетии есть полностью закрытые на карантин детские сады. Так, из-за превышения эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты два дошкольных учреждения. Один из них — детский сад «Сказка» в селении Раздзог, второй — детский сад №6 в городе Алагире, пишет портал «15-й Регион».

Напомним, в декабре 2021 года в Северной Осетии были переведены на «дистанционку» 34 класса.

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