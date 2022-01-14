София, 14 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Доля граждан, зараженных штаммом «Омикрон» в Болгарии, составляет около 40% всех жителей страны, заболевших COVID-19. Об этом 14 января в эфире БТВ заявила директор Центра инфекционных и паразитарных заболеваний профессор Ивана Христова.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По словам эксперта, в настоящее время штамм «Омикрон» в стране распространяется «в геометрической прогрессии».

«Надвигается очень большая волна заболеваемости, ее пик придется на конец января нынешнего года, — отметила, в частности, она. — Единственным выходом из создавшейся ситуации является всеобщая вакцинация населения».

Кроме того, как заявила И. Христова, во избежание очередного витка пандемии гражданам необходимо придерживаться элементарных гигиенических правил.

На 14 января 2022-го года количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 807 тыс. человек. Из них скончались 31 922 человек.