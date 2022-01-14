Лондон, , 12:15 — REGNUM Британский пианист и поп-музыкант Элтон Джон подарил винтажную гитару рок-исполнителю Сэму Фендеру. Об этом 13 января рассказал Дэйви Джонсон, гитарист группы Элтона Джона, в подкасте Greatest Music Of All Time.

Элтон Джон. 1972 Heinrich Klaffs

74-летний музыкант сдружился с 27-летним Фендером после того, как он выступил на вечеринке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в 2020 году. Гитарист Элтона, рассказал, что он попросил его выбрать специальный подарок для Сэма. Джонсон сказал: «В прошлом году Элтон позвонил мне и сказал: «Я хочу купить гитару для Сэма». Поэтому я пошел в один из местных магазинов. Я поиграл на нескольких гитарах и нашел синий Страт (Стратокастер) с парой приятных вмятин и царапин, он выглядит круто. Сэму она понравилась».Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сэм Фендер хочет записать совместную музыку с Элтоном в будущем. Плотный график исполнителя в 2021 году вынудил Сэма отклонить предложение объединиться с культовым музыкантом для работы над альбомом Lockdown Sessions. Сэм объяснил свое решение следующим образом: «Звучит ужасно, но я был слишком занят, чтобы работать с Элтоном, мне нужно было закончить свой альбом».

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