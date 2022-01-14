Воронеж, 14 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин может посетить Воронеж с рабочей поездкой 20 января. Информация об этом со ссылкой на источники появилась в СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

В частности, ожидается, что Мишустин посетит ряд воронежских промышленных предприятий, в частности, Воронежское акционерное самолетостроительное общество, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

О намерении приехать в Воронеж сам Мишустин заявил в ответ на выступление директора воронежского телеканала «TV Губерния», сообщило ТАСС.

Добавим, что ранее Михаил Мишустин совершил рабочие поездки в Орловскую и Курскую области.