Уфа, 14 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудник ДПС обратился за медпомощью после ДТП участием служебной автомашины Госавтоинспекции на трассе в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что сотрудники ДПС в Кармаскалинском районе оформляли дорожно-транспортное происшествие на 49 км автотрассы Уфа — Оренбург.

По предварительной информации, автомобиль «BMW X3», двигаясь со стороны Стерлитамака в направлении г. Уфы, наехал на стоящий на краю проезжей части с проблесковыми маячками патрульный автомобиль «Рено Логан».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия сотрудник ДПС, который находился в салоне автомобиля, обратился за медпомощью. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием экскаватора и автобуса.