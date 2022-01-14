Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Ленинградской области 1,4 тыс. заболевших COVID-19 находятся в стационарах региона, из них 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. За минувшие сутки к аппарату искусственной вентиляции легкий подключили еще троих заболевших.

Пациент на ИВЛ

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За прошедший день в регионе лабораторным путем было подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем за день до этого. Наибольшее число зараженных коронавирусом за минувший четверг выявлено в городах Кириши (15), Выборг (12), Мурино и Всеволожск (по 10).

В настоящий момент в региональных стационарах развернуто 1889 ковидных коек, из которых 486 свободны (25,73%), остальные 1403 заняты пациентами с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Несмотря на суточный рост заболеваемости, который наблюдается в регионе с 10 января, в Ленобласти продолжает расти суточная выписка выздоровевших — 687 человек за прошедший день были выписаны с больничного, что на три больше, чем в среду.

Также в Ленобласти были подтверждены 13 января шесть летальных исходов, что на три случая больше, чем за 11 и 12 января.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 105 080 местных жителей. Из них выздоровели 95 477 человек. Умерло 3 072 заболевших ковидом жителя.

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