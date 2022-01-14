Абакан, , 12:13 — REGNUM Ещё восемь человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 января в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации оперативного штаба, умерли четыре женщины (80 лет, 81 год, 96 лет, 99 лет) и столько же мужчин (68 лет, 70 лет, 71 год, 81 год).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 76 ковид-пациентов, за весь период пандемии — 2064.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 107 носителей коронавируса, выздоровел 41 человек.

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