Москва, 14 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Российская Федерация не рубила концы в связях с Евросоюзом. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мяч на стороне Брюсселя», — подчеркнул Лавров

Ранее он заявлял, что «ЕС никто ничего не разрешит — все решения пойдут через НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет бесконечно ждать обещаний Запада.

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