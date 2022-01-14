Бухарест, 14 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. По состоянию на конец декабря 2021-го года уровень инфляции в Румынии превысил показатель в 8,2%, что является абсолютным рекордом в новейшей истории экономики страны. Об этом 14 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно данным Национального института статистики Румынии, только за последний месяц цены на непродовольственные товары на румынском рынке выросли на 10,73%, продукты питания подорожали в среднем на 6,69%, а услуги — на 4,49 процентов. По сравнению с декабрем 2020-го года стоимость природного газа для бытовых потребителей повысилась на 51,57%, а электроэнергии — на 15 процентов.

По прогнозам специалистов, к середине нынешнего года инфляция в Румынии снизится благодаря новым кредитам и капиталовложениям Евросоюза.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении реализовать программу поддержки экономического сектора Румынии. В 2022-м году планируется привлечь дополнительные западные инвестиции в материальную сферу народного хозяйства государства.