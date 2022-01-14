Афины , , 12:10 — REGNUM Греция подтвердила 20 409 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 13 января.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 612 869 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 80 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 732 человек.

В общей сложности 664 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 79,8% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Накануне сообщалось про 24 246 заражений и 77 смертей.