В Греции обнаружили более 20 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Афины , 14 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Греция подтвердила 20 409 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 13 января.
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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 612 869 случаев инфицирования.
Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 80 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 732 человек.
В общей сложности 664 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 79,8% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.
Накануне сообщалось про 24 246 заражений и 77 смертей.