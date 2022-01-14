Тюмень, , 12:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 14 января подтвердили 92 824 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 166 тюменцев, скончались 3 574 пациентов (15 за последние сутки).

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