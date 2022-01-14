Таллин, 14 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. К концу 2024 года планируется заметно увеличить скорость движения поездов по трассе Таллин — Тарту, для чего придется спрямить часть дороги. Об этом сообщили в госкомпании «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee).

RonGreene Железная дорога

Однако реализация плана предполагает отчуждение земельных участков, владельцы которых намерены до последнего бороться за свои условия продажи таких земель.

«Люди боятся того, что станет более шумно. Были и вопросы, связанные с доступами к участкам, и вопросы зеленых зон: будет ли у животных достаточно возможностей для передвижения вдоль коридора. Но больше всего, конечно, людей беспокоит то, у кого и сколько заберут квадратных метров их территории», — рассказала архитектор волости Тарту Эгле Ныммоя.

Она добавила, что есть владельцы, для которых очень ценны некоторые конкретные деревья, препятствующие строительству трассы. У некоторых в этих зонах расположены колодцы с питьевой водой: «От государства ожидают компенсации или альтернативных решений, чтобы качество жизни людей на тех территориях не пострадало».

Всего государству придется выкупить около 50 земельных участков.

Специфика предстоящих работ связана с тем, что спрямление трассы будет осуществляться преимущественно по лесным участкам и вдоль уже имеющейся железнодорожной трассы.