Сеул, , 12:17 — REGNUM Сразу два пуска баллистических ракет вероятно осуществила 14 января Северная Корея, заявили южнокорейские военные. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на информацию объединённого комитета начальников штабов.

Запуск. КНДР Haz.de

КНДР, говорится в сообщении, запустила ракеты малой дальности с территории провинции Северный Пхёнан (Пхёнан-Пукто). Это северо-западный регион страны, граничащий с Китаем.

Ранее в этот же день Пхеньян предупредил Запад «о более сильных» ответных мерах в случае, если за ракетными испытаниями последуют санкции. Как сообщало ИА REGNUM, первоначально в Сеуле зафиксировали запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

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