В Сеуле предположили, что КНДР запустила сразу две баллистические ракеты
Сеул, 14 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сразу два пуска баллистических ракет вероятно осуществила 14 января Северная Корея, заявили южнокорейские военные. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на информацию объединённого комитета начальников штабов.
КНДР, говорится в сообщении, запустила ракеты малой дальности с территории провинции Северный Пхёнан (Пхёнан-Пукто). Это северо-западный регион страны, граничащий с Китаем.
Ранее в этот же день Пхеньян предупредил Запад «о более сильных» ответных мерах в случае, если за ракетными испытаниями последуют санкции. Как сообщало ИА REGNUM, первоначально в Сеуле зафиксировали запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
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