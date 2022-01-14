Чебоксары, , 12:09 — REGNUM Снегопады в Чувашии продолжатся ещё неделю, а затем ударят морозы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В снегу Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, причиной накрывших республику снегопадов стал волновой циклон, в тылу которого регион окажется 15 января. Он также принесёт усиление ветра и снижение температуры до −11…−13 градусов мороза.

15 — 16 января в Чувашии не ожидаются сильные осадки, но продолжит кружить метель и позёмка. 17 января снегопады прекратятся, но 18 — 19 января может выпасть более 10 сантиметров снега.

18 января в Чувашии ожидается потепление до — 2 градусов, а в ночь с 19 на 20 января ударят морозы, которые могут продержать неделю. Ночью 21 — 22 января прогнозируется −25…−30 градусов мороза.

Синоптик-любитель отмечают, что с начала января в Чебоксарах выпало две трети месячной нормы осадков, в результате высота снежного покрова достигла 25 см.