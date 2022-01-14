Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали 160 больных. Всего по состоянию на 14 января число подтвержденных заражений составляет 104 294 случая, сообщает общероссийский оперативный штаб.

В больнице Канопус Киля

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Выздоровел с начала пандемии 92 421 ковид-пациент, в том числе за сутки — 615 человек.

Скончались всего 4758 носителей коронавируса, из них восемь — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 10 747 125 случаев.

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