Москва, , 12:10 — REGNUM Внутри России остро стоит вопрос дефицита низкоквалифицированной рабочей силы. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим дефицит низкоквалифицированной рабочей силы, который можно частично решать за счет миграции», — сказала глава ЦБ.

По её словам, эта проблема является достаточно острой. К тому же в ряде секторов российской экономики фиксируется еще и дефицит квалифицированных кадров.

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