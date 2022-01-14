Новосибирск, , 12:08 — REGNUM В Новосибирске с 15 по 17 января ожидается заметное повышение температуры воздуха до 0 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Оттепель

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Так, завтра, 15 января, ночью прогнозируется −22…−24 °С, к утру повышение до −14…−16 °С, днем −3…−5 °С; ветер ночью 2−7 м/с, днём 7−12 м/с. Ночью местами изморозь, на дорогах гололедица.

Ночью 16 января ожидаются снег, метель, усиление ветра до 17 м/с; днём 16 и 17 января — мокрый снег.

Из-за неблагоприятных погодных условий руководителям организаций поручили очистить крыши (кровли) зданий, сооружений и многоквартирных домов от снега и льда; оградить опасные участки сигнальными лентами.