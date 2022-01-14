Москва, 14 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Россия умеет обеспечить свою безопасность на любой случай и знает как это сделать. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

Лавров подчеркнул, что Россия не будет бесконечно ждать каких-либо перемен и обещаний Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в мире не улучшается, а продолжает накапливается конфликтный потенциал.

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