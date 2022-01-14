Канберра, 14 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Виза сербского теннисиста Новака Джоковича была аннулирована из соображений здоровья и общественного порядка. Об этом 14 января заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

«Министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам», — приводит слова Моррисона ABC.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу Джоковича, несмотря на то что ранее теннисист оспорил это решение в суде и выиграл дело.