Москва, , 12:04 — REGNUM Промышленное производство не может стать основным источником доходов бюджета России после того, как эту роль перестанет выполнять нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что через 20 лет нефть может перестать играть роль основного источника бюджетных доходов.

Добыча нефти Richard Masoner / Cyclelicious

«Декарбонизация, энергетическая трансформация — это тенденции, которые в долгосрочной перспективе могут стать серьёзным вызовом для бюджета и экономического роста РФ, — сказал Аким. — C учетом углеводородного фокуса российской экономики добиться экономического роста, запланированного еще до начала глобальной энергетической трансформации, будет всё сложнее».

При этом он подчеркнул, что, по данным Всемирного банка, доля промышленного производства в ВВП большинства экономик, включая РФ, сокращается.

«Таким образом, промышленное производство, скорее всего, не может стать основным источником доходов бюджета. Однако перед РФ благодаря громадным территориям и воспроизводимым природным богатствам открываются новые возможности экономического роста, связанные с комплексным развитием лесного и сельскохозяйственного комплекса. Однако рациональное использование данных ресурсов требует развития инфраструктуры в регионах и технологий, позволяющих обеспечить устойчивое развитие данных секторов», — сказал эксперт.

Кроме того, как полагает Аким, повышается ценность природных ресурсов, необходимых для развития альтернативной энергетики, электромобилей, например меди, лития, серебра, никеля, редкоземельных металлов.

«А это также является важным источником доходов бюджета», — сказал Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал, что в настоящее время всё меньше глобальных финансовых институтов намерены инвестировать в добычу углеводородов.

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