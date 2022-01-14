Бишкек, , 12:03 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии из состава группы ОДКБ, принимающие участие в миротворческой миссии в Казахстане, вернулись на пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Миротворческий воинский контингент сегодня прибыл из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации», — сообщили в Минобороны Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего киргизстанского коллегу Садыра Жапарова за оказанную Казахстану поддержку.

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