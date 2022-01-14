Аден, Йемен, 14 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В сети появились спутниковые снимки, на которых была снята новая военная база армии ОАЭ на территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV.

Robert Sullivan ВВС ОАЭ

По данным журналистов, новый военный объект появился на острове Абд-аль-Кури в Баб-эль-Мандебском проливе.

По предварительной информации, на острове создаётся взлётно-посадочная полоса шириной 30 метров. Длина полосы составляет 1,25 км. Спутниковые снимки показывают, что военные из ОАЭ создают инфраструктуру будущего аэродрома, включая создание бетонной взлётно-посадочной полосы вместо грунтовой.

По данным Belqees-TV, первые хозяйственные объекты и жилые дома стали появляться на острове Абд-аль-Кури 6 декабря 2021 года, а строительство инфраструктуры для будущей авиабазы началось 26 декабря.

Ранее армия ОАЭ завершила строительство крупной военной базы на острове Сокотра, фактически — оккупировав территорию Йемена.