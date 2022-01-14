Москва, , 12:02 — REGNUM Массовое бесплатное тестирование на коронавирус позволит быстрее прерывать цепочку заражений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Именно массовое тестирование позволяет быстро отделять больных от здоровых и прерывать цепочку заражений — опыт целого ряда стран говорит именно об этом. Но для того, чтобы тестирование стало массовым оно должно быть бесплатным», — считает Миронов.

По его убеждению, сейчас не время экономить на таких вещах, так как лечение заболевших обойдется государству гораздо дороже.

Парламентарий призвал Минздрав подключить частные лаборатории к тестированию за государственный счет, нарастить закупки экспресс-тестов и масштабировать их производство в России.

В ВОЗ сообщили, что штамм «Омикрон» представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. В России ожидается волна заболеваемости этим штаммом.

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