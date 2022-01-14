Ростов-на-Дону, 14 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области родительская плата за детский сад может подорожать почти на треть. Это следует из постановления за подпись донского губернатора Василия Голубева.

Департамент образования ЯО Комната в детском саду

Документ, утверждающий максимальный размер за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, подписан 10 января 2022 года. Ранее плата за детский сад на Дону повышалась в 2016 году.

Теперь один день пребывания ребёнка в яслях Ростова-на-Дону будет стоить до 126,97 рубля (ранее 99,7 рублей), в группах для детей от трёх до семи лет — до 153,25 рубля (ранее 120,4 рублей). Такие же расценки установлены для Волгодонска и Аксайского района. В дошкольных учреждениях Донецка максимальный размер платы установлен на уровне 83,80 рубля (ясельные группы) и 101,15 рубля (группы для детей от трёх до семи лет).

Из документа следует, что стоимость пребывания ребёнка в дошкольном учреждении будет расти ежегодно «с учётом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области».