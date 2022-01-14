Москва, , 12:03 — REGNUM Восстановительный рост экономики в России подходит к концу. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ЦБ, Россия не испытывает экономических трудностей, с которыми столкнулся ряд других стран. Однако у РФ есть свои собственные проблемы.

«Сейчас, когда период восстановительного роста практически завершен, мы вышли уже на доковидные тренды и перед нами остро стоит вопрос, как и за счет чего мы будем расти», — сказала Набиуллина.

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