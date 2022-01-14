Москва, 14 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Восстановительный рост экономики в России подходит к концу. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

По словам главы ЦБ, Россия не испытывает экономических трудностей, с которыми столкнулся ряд других стран. Однако у РФ есть свои собственные проблемы.

«Сейчас, когда период восстановительного роста практически завершен, мы вышли уже на доковидные тренды и перед нами остро стоит вопрос, как и за счет чего мы будем расти», — сказала Набиуллина.