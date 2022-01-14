Краснодар, , 12:00 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января. Накануне, 13 января, сообщалось о 353 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Среди заболевших 268 женщин и 197 мужчин. В том числе и 19 детей в возрасте от 6 месяцев. Самому старшему пациенту 98 лет», — сообщили в оперштабе.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 35 муниципалитетах Краснодарского края. Лидирует Краснодар, где COVID-19 выявили у 122 человек, на втором месте Новороссийск — 46 новых пациентов, на третьем месте Тимашевский район — 43 человека. Сочи оказался на четвертом месте, там выявлено 32 новых носителя инфекции.

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Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края коронавирус подтвердили у 124 155 человек. Выздоровели 102 928 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 55. Скончались за весь период 9 926 ковид-пациентов.

На 14 января в стационарах остаются 4245 человек с подозрением на коронавирус, у 2295 пациентов COVID-19 подтверждён. 111 человек находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.