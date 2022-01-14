Москва, 14 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Россия больше не может терпеть действия Запада — они грубо нарушают прежние обязательства. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 января в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он отметил, что у России есть все основания полагать, что НАТО будет наращивать силы вблизи неё. Ситуация на Украине станет для этого предлогом.

Москва выступает за решение вопросов по гарантиям безопасности с США и НАТО на основе баланса интересов, но при отказе Запада гарантировать нерасширение военного блока может ответить самым разным образом. Сейчас действия Запада «грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства», подчеркнул Лавров.

«Терпению России по поводу действий Запада пришел конец. Мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», — добавил глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лаврова, Москва ожидает от США и НАТО письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности.

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