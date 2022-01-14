* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:57 — REGNUM В Афганистане местные источники в Герате сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали указатели с улиц Ахмад Шаха Масуда и Шахида Мир Вайса Садика.

Флаг Афганистана

«Такие действия ведут к межнациональной напряженности», — заявил «8 Собх» культурный активист провинции Башир Тарик, критикуя подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы ожидаем, что голоса общества будут услышаны, а названия улиц в честь выдающихся людей не будут ликвидированы и заменены нищетой и безработицей», — сказал он.

Житель Герата, который отказался назвать свое имя, обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разжигании этнических и языковых проблем, заявив, что подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может усилить этнические разногласия, больше, чем когда-либо.

Абдул Хамид Амири, другой житель Герата, охарактеризовал подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как противоречащий культурным и региональным ценностям народа, заявив, что таким образом радикалы пытаются устранить «память об известных деятелях с определенной идентичностью».

Некоторые пользователи социальных сетей оценили действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате как реакцию некоторых членов движения на встречу Амир Хана Моттаки с Мохаммадом Исмаил Ханом и Ахмадом Масудом.

Этот шаг был сделан после того, как официальные лица в администрации провинции, возглавляемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно переименовали «Сад свободы» в «Исламский сад».

Между тем, ряд деятелей культуры в Герате назвали продолжение этого процесса тревожным, заявив, что если такая политика будет продолжаться, «культурный контекст» провинции может измениться.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате не прокомментировали эти изменения.