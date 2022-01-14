Сеул, , 11:55 — REGNUM 13 января в 21:53 по местному времени пассажирский самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines прибыл в международный аэропорт Инчхон из Казахстана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Самолёт авиакомпании Asiana Airlines lasta29

Согласно опубликованным данным, на борту самолета находились 43 гражданина Южной Кореи и четыре гражданина Казахстана.

Напомним, что самолет южнокорейской авиакомпании прибыл в международный аэропорт Алма-Аты 5 января. Однако в тот же день аэропорт был захвачен вооруженными участниками беспорядков, поэтому самолет не смог выполнить обратный рейс по расписанию.

9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа в штатном режиме возобновилась только 13 января.

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