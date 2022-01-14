«Застрявший» в Казахстане самолёт Asiana Airlines вернулся в Южную Корею
Сеул, 14 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. 13 января в 21:53 по местному времени пассажирский самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines прибыл в международный аэропорт Инчхон из Казахстана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, на борту самолета находились 43 гражданина Южной Кореи и четыре гражданина Казахстана.
Напомним, что самолет южнокорейской авиакомпании прибыл в международный аэропорт Алма-Аты 5 января. Однако в тот же день аэропорт был захвачен вооруженными участниками беспорядков, поэтому самолет не смог выполнить обратный рейс по расписанию.
9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа в штатном режиме возобновилась только 13 января.