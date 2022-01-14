Ханты-Мансийск, , 11:55 — REGNUM В Югре за сутки на 14 января обнаружено 199 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 164.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 37 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 14 января подтвердили 97 746 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 693 человека, скончался 2081 (шестеро за минувшие сутки).

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