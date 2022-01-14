Омск, 14 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Омской области одна из ритуальных компаний предложила запускать прах умерших в небо вместе с салютом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урна для праха в Барнаульском крематории

Это предложение ритуальщики разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

»Прах кремированного засыпают в петарды и выстреливают ими в небо. Покойный рассеивается тысячами цветных огней в небесах», — говорится в посте под названием «Прощальный салют».

Как сообщало ИА REGNUM, проект завершения строительства крематория в Перми должны подготовить до октября 2022 года.

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