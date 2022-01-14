Омские ритуальщики предложили запускать прах умерших в небо с салютом
Омск, 14 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Омской области одна из ритуальных компаний предложила запускать прах умерших в небо вместе с салютом.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Урна для праха в Барнаульском крематории
Это предложение ритуальщики разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
»Прах кремированного засыпают в петарды и выстреливают ими в небо. Покойный рассеивается тысячами цветных огней в небесах», — говорится в посте под названием «Прощальный салют».
Как сообщало ИА REGNUM, проект завершения строительства крематория в Перми должны подготовить до октября 2022 года.
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