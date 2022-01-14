Подгорица, , 11:54 — REGNUM Помимо повышения минимальной заработной платы, с 1 января депутаты парламента Черногории решили увеличить не только свои зарплаты, но и зарплаты около 500 высших госчиновников почти на 200 евро, сообщает RTCG.

Евро Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

По данным вещателя, это было сделано вопреки предложению правительства ограничить рост самых высоких зарплат в государственном управлении.

Зарплаты, деньги на отдельную жизнь тех, кто живет за пределами Подгорицы, транспорт, телефон и суточные для командировок, все это аккуратно поступает на банковские счета депутатов, отмечает СМИ. А самая низкая зарплата депутата в декабре составила более 1300 евро, что составляет две с половиной средней зарплаты, а самая высокая была в два раза выше.