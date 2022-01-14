Подгорица, 14 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Помимо повышения минимальной заработной платы, с 1 января депутаты парламента Черногории решили увеличить не только свои зарплаты, но и зарплаты около 500 высших госчиновников почти на 200 евро, сообщает RTCG.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

По данным вещателя, это было сделано вопреки предложению правительства ограничить рост самых высоких зарплат в государственном управлении.

Зарплаты, деньги на отдельную жизнь тех, кто живет за пределами Подгорицы, транспорт, телефон и суточные для командировок, все это аккуратно поступает на банковские счета депутатов, отмечает СМИ. А самая низкая зарплата депутата в декабре составила более 1300 евро, что составляет две с половиной средней зарплаты, а самая высокая была в два раза выше.