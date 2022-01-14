Москва, , 11:51 — REGNUM Жители России считают, что МРОТ должен быть больше в 2—3 раза установленного с 1 января 2022 года федерального значения в размере 13 тыс. 890 рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

За работой Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Наиболее высокие запросы к уровню МРОТ — у жителей Москвы (более 42 тыс. руб. в месяц), Владивостока (40,5 тыс. руб.), Хабаровска (38,8 тыс. руб.). Санкт-Петербурга (38,3 тыс. руб._ и Тюмени (37,6 тыс. руб.).

Наиболее скромные запросы — у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тыс. руб.) и Ульяновска — 32 тыс. руб. За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли у жителей Оренбурга (34,6 тыс. руб., +21%), Кирова (32,1 тыс. руб., +18%), Иркутска (36,8 тыс. руб., +17%) и Ярославля (34 тыс. руб., +17%).

Опрос проведён 1 декабря 2021 года — 12 января 2022 года. Опрошены 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции.

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