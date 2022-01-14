Ванкувер, Канада, , 11:50 — REGNUM Студия Relic Entertainment опубликовала несколько новых геймплейных роликов стратегической игры Company of Heroes 3. Об этом 14 января пишет «Игромания».

Геймер

На видео показана продвинутая система разрушений, которая будет реализована в игре. В частности, обломки зданий будут не просто спецэффектами, а полноценными частицами некогда большого объекта, взаимодействующими друг с другом.

Напомним, что сейчас Company of Heroes 3 находится на стадии активной разработки. Ожидается, что полноценный релиз состоится в течение 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Fortnite снова будет доступна на iOS-устройствах