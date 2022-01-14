Ванкувер, Канада, 14 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Студия Relic Entertainment опубликовала несколько новых геймплейных роликов стратегической игры Company of Heroes 3. Об этом 14 января пишет «Игромания».

Геймер

На видео показана продвинутая система разрушений, которая будет реализована в игре. В частности, обломки зданий будут не просто спецэффектами, а полноценными частицами некогда большого объекта, взаимодействующими друг с другом.

Напомним, что сейчас Company of Heroes 3 находится на стадии активной разработки. Ожидается, что полноценный релиз состоится в течение 2022 года.